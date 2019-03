To anholdt på grund af vågen vægter og godt hundearbejde

Billund: Forleden nat opdagede en vægter to hætteklædte personer luske rundt med lommelygter ved Bo Design i Billund. Han havde også bemærket en bil, som holdt lidt underligt ved butikken. Da han så, at der var en boltsaks i bilen, parkerede han sig egen bil bag den, så den ikke kunne køre, og tilkaldte politiet.

De to formodede indbrudstyve tog flugten, men den blev snart stoppet, da en hundepatrulje ankom til stedet. Hundene fik fært af den ene, og han blev anholdt. Det samme gjorde den anden, som politiet fandt frem til via bilen og den stjålne nummerplade, den havde kørt rundt med.

De to mænd er henholdsvis 22 og 23 år og fra Give. De forventes løsladt efter endt afhøring og kan forvente at blive sigtet for indbrudsforsøg.

- Det var godt hundearbejde og godt, at vægteren i Billund reagerede, lyder det fra vicepolitiinspektør Mikkel Ross.