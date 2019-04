Billund: Det er ikke kun restauranter, der kan få Michelin-stjerner. Det kan turistattraktioner også.

De fleste kender sikkert den røde Michelinguide, som uddeler stjerner til restauranter, men der findes også en grøn, som blandt andet vurderer seværdigheder og attraktioners besøgsværdighed.

Her har Lego House i Billund blevet tildelt to stjerner i den grønne version af Michelinguiden 2019. Med tildelingen af de to stjerner vurderer Michelin-guiden blandt andet, at "Lego House er en oplevelse, man ikke må gå glip af (...) En fem-zonet legeplads, som inviterer børn til at bruge deres kreativitet og opfindsomhed sammen med deres forældre".

Michelin-anerkendelsen af Lego House følger i kølvandet på en anden international pris, nemlig Thea Award for "Outstanding Achievement", som Lego House modtog på Disneyland Hotel i Californien lige før påske.

Udover Lego House har også Legoland i Billund modtaget to stjerner.