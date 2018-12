Billund: Klokken 04, natten til tirsdag, gik alarmen ved Bo Design i Billund. Det viste sig, at der havde været indbrud, og at tyvene var sluppet af sted med en kostbar Arne Jacobsen stol, "Ægget", med skammel. De har desuden taget en skuffe i kasseapparatet. To gerningsmænd er fanget på overvågningskameraet.