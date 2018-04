To 25 års jubilarer hos Lego

Billund: Morten Østergaard Pedersen, Aarhus, har torsdag den 5. april 25-års jubilæum i Lego Koncernen.

Morten blev i 1993 ansat i EDB afdelingen, Lego System A/S, hvor han først i gennem ni år var ansvarlig for IT Application og en del af mange store it-projekter.

Morten er utrolig vellidt både som leder og kollega. Hans brede erfaring og menneskelige egenskaber kommer mange til gode, når der er behov for sparring eller et godt råd - Morten stiller altid op, når der er brug for det.

Jubilæet fejres ved en åben reception torsdag den 5. april klokken kl. 13.30 - 15.00 i kantinen på Havremarken

Finn Kirkegaard, Grindsted, har fredag den 6. april 25-års jubilæum i Lego Koncernen.

Finn Kirkegaard blev i 1988 ansat som medarbejder i aktivitetsværkstedet i Legoland Parken. Fra 1989-1997 var Finn en del af Model Produktion i montagesektionen. I 1997 blev Finn ansat på Kornmarken fabrikken som støbetekniker, og startede kort efter i voksenlære som plastmager. Efter endt uddannelse var Finn rundt i forskellige afdelinger på Kornmarken, primært som skifter. I perioden 2003-2006 var Finn uden for virksomheden, for at prøve noget andet. I 2006 vendte Finn tilbage til virksomheden, hvor han frem til 2010 arbejdede som skifter på Kornmarken fabrikken.

Kollegerne værdsætter Finn som en person, der altid er glad og skaber godt humør. Han er venlig og hjælpsom.

Jubilæet fejres ved en åben reception fredag den 6. april klokken 13.30 - 15.00 i kantinen i Multi-huset.