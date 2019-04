Tirsdag den 9. april 1940: Skolepigen og den iltre smed

Der er dage, der for altid forandrer den verden, man kender. Tirsdag den 9. april 1940 skulle blive en dag, man årtier senere kunne genkalde sig i alle detaljer. Man husker, hvor man var, hvem man var sammen med, hvad man lavede.Lad os da skrue tid og sted tilbage til de hektiske besættelsesdage og lade en 14-årig skolepige fra Grindsted og en ilter smed fra Hejnsvig løfte lidt af sløret for dramaet, da krigen kom til Grindsted-egnen.

Samme dag dekreterede den tyske besættelsesmagt mørklægning over hele landet fra klokken 19. Med Anna Maries ord: "Far fik travlt med at lave mørklægningsgardiner, der bestod af papirsække, hvorpå han slog lister, så de passede til køkken- og stuevinduer."

"Jeg husker tydeligt morgenen den 9. april. Vi sad og malkede køerne, da de tyske flyvemaskiner drønede lavt over trætoppene. Far gik ind og hørte engelsk radio. Han kom straks tilbage og fortalte, at tyskerne var gået over grænsen i Sønderjylland."

Kun få dage senere - den 9. april 1940 - meldte utrygheden, angsten og frygten sig for alvor i de lavloftede stuer på gården på Grindsted Mark, da Danmark blev besat. Anna Marie har i Egnsbogen for Grindsted/Billund 1995 fortalt, hvad der skete den dag, tyskerne kom:

31. marts 1940 i Grindsted. Det skulle blive den store dag for den unge landmandsdatter Anna Marie Rasmussen. Den søndag blev Kirsten Marie og Rasmus Peder Rasmussens opvakte pige fra Grindsted Mark konfirmeret i Hedens Domkirke, hvor hun sagde farvel til de trygge barndomsår for at gøre sin entre i de voksnes rækker.

Også landmand Rasmus Peder Rasmussen følte Gestapos hede ånde i nakken, og Anna Marie fortæller, at hendes far i ly af natten gik i gang med at flytte et ammunitionsdepot: "Nu var dagen så kommet, hvor Far pakkede sin håndtaske og gik under jorden."

Det turde siges at være en farlig tid i det vestjyske. På Grindsted-egnen var stikkere, informanter og andet godtfolk uden skrupler trådt i Gestapos tjeneste og forsynede tyskerne med informationer. For ussel mammon solgtes lokale frihedskæmpere til en barsk skæbne, og i oktober 1944 lykkedes det tyskerne at optrævle flere modstandsgrupper med tilknytning til Grindsted. 12 lokale modstandsfolk blev deporteret til KZ-lejre sydpå. Tre vendte aldrig tilbage.

Med livet som indsats var Anna Maries far Rasmus Peder Rasmussen en af de få, der havde modet til at trodse den tyske besættelsesmagt. Som Anna Marie skrev i sine erindringer :"Det skete ofte, Far tog til byen - også om aftenen - det varede en tid, før vi opdagede, at han var med i en modstandsgruppe i Grindsted, og de havde sprængstof liggende hos os."

I den første tid under besættelsen så langt de fleste afventende til fra sidelinjen, men efterhånden besluttede stadigt flere at gå ind i modstandskampen. Måske med digteren Jeppe Aakjærs ord fra 1916 for øje: Du Puslingeland, som hygger dig i Smug, mens hele Verden brænder om din Vugge.

Jagtgevær mod bombefly

Den 9. april 1940 i Hejnsvig. Vi vender blikket mod det lille landbosamfund Hejnsvig kun ganske få kilometer fra Grindsted Mark, der også var blevet vækket af larmen fra de tunge transportfly og jagereskadriller.

Den lokale smed August Andreasen var få år tidligere sammen med konen Misse flyttet fra deres husmandssted lige uden for Hejnsvig og huserede nu i en beskeden taglejlighed i et ældre hus ved landsbyens hovedgade.

Den tirsdag havde Misse rumsteret fra tidlig morgen i sit blåmalede køkken for at bage kringle til datteren Lillys 10-års fødselsdag. Det skulle være Lillys glade dag, Lillys fest, og der blev ikke sparet på hverken remonce, rosiner eller strøsukker.

August Smed, der var kendt viden om for at hade tyskerne af et godt og iltert hjerte, stak hovedet ud af vinduet for at se, hvad der foregik, rev de værste forbandelser af sig og løb ud i gangen for at flå jagtværet ned fra væggen.

Som altid forsøgte Misse at berolige sin eksalterede geværsvinger, men deres barnebarn, forfatteren Pia Fris Laneth, fortæller i sin bestseller, familiekrøniken Lillys Danmarkshistorie, at August uden tøven stak geværet ud af tagvinduet og sigtede mod de tyske maskiner: "Misse stod lige bagved og lod ham høre, at han var godt tovlig - hvad dælen ku' et jagtgevær måske stille op mod nazisternes bombefly."