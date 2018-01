Tip Billund Kommune: Hvor er der huller i mobil- eller bredbåndsnettet

Billund: Flere og flere fravælger fastnettelefonen for kun at bruge mobiltelefonen. Derfor vil Billund Kommune gerne sikre sig, at alle borgere har en mobil- og bredbåndsforbindelse uden knas på - for i dag foregår det meste af kommunikationen mellem borgere og det offentlige digitalt som for eksempel gennem E-boks.

Nu beder kommunen borgerne om at give et praj, hvis de oplever dårlig dækning på mobiltelefonen eller computeren indenfor kommunegrænserne. Oplysningerne vil kommunen bruge i den dialog, man har med teleindustrien om at skabe en bedre dækning.

Tippene om steder med dårlig dækning kan man aflevere til og med den 19. februar på www.billund.dk/mobil. Her kan man også læse mere om mobildækning generelt.