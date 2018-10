Tingstedet vil kæmpe for de små legepladser - de er indbegrebet af fællesskab

Familierne på Tingstedet vil beholde deres små legepladser på vængerne. Legepladserne gør det muligt for børnene at mødes på kryds og tværs af alder, lyder det fra forældrene, der valgte Tingstedet, fordi de kunne lide det, som det er.

- Vi kan ikke sende vores små børn ud at lege en kilometer væk. Så skal jeg med, siger Gitte Nielsen, der flyttede til Tingstedet for ti år siden - i høj grad på grund af legepladsen lige udenfor døren, og fordi det var et børnevenligt kvarter med lukket vænge.

Det er Gitte Nielsen, mor til to på fire og otte år, træt af, for det betyder, at hendes fire-årige datter ikke på samme måde vil kunne møde de andre børn:

Billund Kommune: En lille legeplads på et af vængerne på Tingstedet består af ganske få ting: en sandkasse, en gynge, et legehus og en lille vippe. Den er ikke overvældende, men alligevel særdeles vigtig for beboerne - og deres små børn.

Som Børnenes Hovedstad er det vigtigt at skille sig markant ud, så hvorfor så få lige så mange legepladser som andre kommuner? Måske har vi en anden forståelse af Børnenes Hovedstad herude end i midtbyen, og hvad det egentlig indebærer. Så vidt jeg kan se, er det et samarbejde mellem Billund Kommune og Legofonden, og det forpligter altså.

Hele vænget og deres børn er kede af, at de måske skal miste deres legeplads. Den er samlingsstedet for store og små. Foto: Martin Ravn

De små børn taber

Også Jesper Munk Thøgersen, far til tre, er rigtig ked af udviklingen - for den lille legeplads var også grunden til, at de - og mange andre, ved han - faldt for Tingstedet.

- Vi er flyttet herud, fordi Tingstedet er bygget op på en god måde. Der er en grund til, at folk har valgt at flytte hertil og ikke til Vejle eller Kolding. Man kan tage på små udflugter på Tingstedet, for der er forskellige ting på hver legeplads, siger Jesper Thøgersen, der ved, at han ikke vil komme med sin datter på en større legeplads så tit.

- Hverdagen går stærkt. Man kan ikke på samme måde trække stikket i længere tid. Vi støtter op om byen og turismen, men der er altså en grund til, at vi har valgt at bosætte os i enden af byen, siger Jesper Munk Thøgersen, der i lokalplanen for Staghøj kan læse, at de små legepladser er skrevet ind som værende midten af det lille samfund. Og det er netop sådan, det fungerer.

Han frygter, at de små børn fra 0-3 år bliver taberne.

- Det er her, de leger sammen og mødes i et fællesskab. Vi har selv et legehus og en sandkasse i haven, men det er det fælles legehus, der trækker. Det er meget basalt dét, der foregår, men når der er en god butiksleg i gang, så sker der noget i børnenes øjne, og det er uhyre vigtigt, siger Jesper Munk Thøgersen, der har oplevet, at vedligeholdelsen af legepladsen har haltet over årene.

- Vi ringede på et tidspunkt om en dårlig plade på et tårn. Så blev hele tårnet fjernet. Det var ikke det, vi ville, siger Jesper Munk Thøgersen, der selv har været proaktiv i vedligeholdelsen.

- Jeg er ikke en del af forbrugersamfundet, hvor det handler om at købe nyt og smide ud. Jeg vil hellere, at vi kan arbejde sammen. Det er bare at spørge, om vi vil hjælpe.