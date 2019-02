Lørdag den 2. februar var Legoland åbent for en stund. Der var nemlig verdenspremiere på Lego Movie 2.

- Min mor kom og sagde, at jeg skulle i biografen, og jeg måtte tage en veninde med. Men mormor skulle også med, sagde Natali Hansen på 11 år fra Varde, der havde taget veninden Merle Christoffersen med. De havde begge set den første film, og så meget frem til at skulle se toeren. Og så var de begge enige om deres yndlingskarakter.

Klokken 13.30 blev dørene åbnet, og de næsten 400 mennesker kunne gå fra receptionen på Hotel Legoland og hele vejen over til Legoland parken på en rød løber og derfra til Legolands egen biograf. Blandt gæsterne var inviterede influencers, men også mange familier, der havde vundet billetter til premieren.

Normalt åbner Legoland først til foråret, men lørdag den 2. februar om eftermiddag var en undtagelse. Forlystelserne kunne man dog ikke prøve, og Lego kunne man heller ikke købe i parkens butikker. Faktisk var Legoland kun åben for en eksklusiv skare, da der var verdenspremiere på Lego Movie 2 - efterfølgeren til filmsuccesen "Lego Movie". Filmene handler i grove træk om minifiguren, Emmet, og hans eventyr og kamp mod det onde sammen med sine legovenner. Denne gang i Lego Movie 2 skal Emmet og hans venner kæmpe mod en Duplo-invasion fra det ydre rum, og det bliver ikke nemmere, da alle vennerne bortføres til det mystiske "Søstersystemet" meget langt væk fra deres hjem. Denne lørdag var heldigvis ikke præget af ondskab, men derimod en invasion af hygge, sjov og spas.

Det her er jo lige, hvor en verdenspremiere hører hjemme

Filmen er en animationsfilm og efterfølger til Lego Movie. Den havde verdenspremiere i Legoland Billund lørdag 2. februar.Filmen har dansk premiere landet over torsdag 7. februar.Af nogle af de kendte, der lægger stemme til filmen, kan nævnes: Timm Vladimir, Lise Baastrup, Alexandre Willaume og Christian Fuhlendorff.

Mad og fanbilleder

Inden gæsterne satte sig til rette inde i biografen, passerede den røde løber en fastfoodrestaurant, der i dagens anledning serverede byg-selv taco og tortilla. Der var tæt pakket med mennesker. Som i filmen, hvor legofigurerne bliver levende var nogle af karakterene også at finde inde i restauranten - dog i en noget større version. Så fans af filmene havde rig mulighed for at få taget billeder sammen med Emmet, Lucy eller Dansekatten.

Nogle af dem, der ventede på at komme ind i til maden og figurerne, var Thomas og Anette Højen. Der havde børnene Julius på 6 år, Aksel på 4 år og kusinen Catrine på 6 år med.

- Ja! Lød det fra alle tre børn til spørgsmålet, om de glædede sig.