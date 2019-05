Til kampdag på Engen: - Vi ender med at skulle arbejde, til vi er 105 år.

Kulde og grå himmel var ingen hindring for at deltage i 1. maj på Engen.

Grindsted: Der var pølser på grillen med tilhørende brød, øl og sodavand på Engen til Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj. Trods det grå vejr var flere mennesker mødt op i teltet for at støtte op om arrangementet, sludre med hinanden og lytte til dagens talere.

Uden for stod blandt andet Per Brock og Lars Nielsen. Gennem de seneste fem-seks år har de troligt passet grillen den 1. maj, og i år var ingen undtagelse.

- Det er blevet en tradition, og så er det rigtig hyggeligt. Vi møder en del mennesker, og her er et godt fællesskab, sagde Lars Nielsen, der til dagligt arbejder på Danish Crown. Han mener, at der stadig er noget at kæmpe for.

- Der er altid en kamp, der skal kæmpes, for der vil altid være nogen, der har det ringere end andre, sagde han.

Fællesskabet har også en stor betydning for familien Kjærgaard, der havde taget barnevognen med sønnike med. Her er 1. maj også en tradition, der er vigtig at holde fast ved.

- 1. maj er fællesskab og at have noget at stå sammen om, hvilket jeg synes er gået lidt tabt hen over nogle generationer. Det er også derfor, vi har vores søn med for også at give nogle af disse værdier videre til ham, sagde Bo Kjærgaard, der til dagligt arbejder som kok.