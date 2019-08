Til kamp mod mobning: På BillundSkolen skal forældre tale om sociale medier

Billund: Det foregår både i 2. og 9. klasse: At der er tilbagevendende episoder med, at elever bliver uvenner eller føler sig mobbet via de sociale medier. Derfor sætter BillundSkolen i år fokus på, hvordan man som barn, ung og voksen agerer på de sociale medier. Det sker til de klassemøder, som forældre med børn på alle alderstrin bliver inviteret til først på skoleåret.

Der kan være vidt forskellige behov i forhold til at samarbejde med forældrene i de forskellige klasser. I 1.b handler det om noget helt andet end i 9. klasse, men det er godt at vide, hvad de enkelte forældre kan og vil byde ind med.

Forældrebank

Skolen ønsker også at finde ud af, hvor meget forældrene til børnene på de forskellige klassetrin kan involvere sig i deres børns skolearbejde.

- Som skole ønsker vi et øget forældresamarbejde og at åbne skolen op, og det gode spørgsmål er naturligvis "hvor meget", og der er ikke et entydigt svar. Det kan være meget forskelligt fra årgang til årgang, og derfor er det en god ide netop at få afstemt forventninger, siger Lars Aagaard, der i løbet af året gerne holder åbent hus for forældre, bedsteforældredag og fernisering af projekter og fremlæggelser.

- Vi har som noget nyt også åbnet for, at 8. årgang igen kan komme i praktik i en uge omkring efterårsferien, og her vil det for eksempel være fint med en forældrebank, hvor nogle kender nogle, der kan hjælpe.

Et andet - og vellykket initiativ på BillundSkolen handler også om kommunikation - nemlig hjemmebesøg, hvor læreren besøger det enkelte barn og familien derhjemme.

- Det giver bare noget helt andet og er med til at bygge en relation op, der ikke fokuserer på faglig kunnen, men på at møde børn og forældre i egne omgivelser.