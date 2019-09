Til jubilæumsreception på Vestre Skole: - Undskyld, men jeg kan ikke huske dig

Der var både taler, underholdning og selv journalisten fik udvekslet minder til receptionen på Vestre Skole.

Grindsted: Flaget er hejst til receptionen i forbindelse med Vestre Skoles 50 års jubilæum. Flere og flere biler strømmer til, men heldigvis har skolen forberedt sig, og har i dagens anledning derfor inddraget noget af det grønne areal til parkeringsplads. Receptionen begynder dog allerede uden for skolen, for lige inden 'rampen' står der folk og taler, ler og giver hinanden krammere. Sådan fortsætter det hele vejen op til indgangen. I små grupper står der mennesker med genkendelsens glæde lysende ud af øjnene. Jeg er selv tidligere elev på skolen, gået ud af 9. klasse i 2008, og som det ser ud, er jeg indtil videre den yngste gæst til receptionen. For enden af rampen ender jeg ved indgangen, hvor jeg kan se ud over skolegården, der ikke ser ud, som da jeg var elev. I de mindre klasser var der en svævebane, der var lige så sjov, som den var farlig at bruge. Senere husker jeg, at der blev lavet, hvad der for mig lignede en kæmpe sandkasse med en kæmpe træxylofon. I dag er skolegården omdannet til en skater- og fodboldbane.

- Det er sjovt at være tilbage, jeg har mange gode minder herfra Lene Dahlmann Termansen, tidligere elev på Vestre Skole

Tidligere elever og lærere deltog i receptionen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Mange minder Jeg går gennem indgangen, træder ind i rødstensbygningen og konstaterer, at meget virker genkendeligt. En mørk gang med mørkerøde vægge og et gulv belagt med mørkebrune klinker. Udsmykningen på væggene er skiftet ud, men aulaen ligner sig selv. Der uddeles øl, vin, vand og snacks til gæsterne, og der står mennesker ved alle opstillede højborde. Ved et af bordene møder jeg Lene Dahlmann Termansen og Lene Kragelund, der selv er tidligere elever på skolen tilbage i 1980'erne. - Det er sjovt at være tilbage, jeg har mange gode minder herfra, siger Lene Termansen, der til dagligt bor i Varde. - Ja, der var tryghed og gode venskaber, siger Lene Kragelund, der nu bor i Silkeborg. Hun smutter for at give en krammer til en tidligere klassekammerat.

Skoleleder Vivian Møberg bød velkommen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Underholdning Klokken 13.15 begynder underholdningen. Skoleleder Vivian Møberg byder velkommen, og den første sang synges. Der er en konstant glad summen blandt gæsterne til receptionen. - Jeg plejer at holde min arm oppe, når jeg vil have ro, siger skolelederen med et smil, mens hun står med sin ene arm oppe i luften. Det hjælper sådan da. Borgmesteren går på scenen og fortæller en anekdote om, hvordan han som blikkenslagerelev var med til at bygge skolen. Efter mere sang fra skolens spirekor går jeg ud på gangen igen. Jeg har mødt tidligere lærere, men endnu ingen klassekammerater. Så får jeg øje på en person, der virker bekendt.

Skolens 'husorkester' underholdt med sang og musik. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Mødet med en skolekammerat - Er det dig, der er Jimmi? spørger jeg forsigtigt. Det er Jimmi, der gik en årgang over mig. - Du må altså undskylde, men jeg kan ikke huske dig, siger han. Det havde jeg heller ikke regnet med, men efter lidt udveksling af navne, får vi 'placeret' hinanden i de respektive klasser. Flere fra Jimmis årgang dukker op, og for en stund begynder også her en udveksling af minder, mens taler og underholdning fortsætter i aulaen. - Biblioteket ligner fuldstændig sig selv, er der en, der siger. Min nysgerrighed tager over, så jeg går ind på biblioteket og må give den tidligere skolekammerat ret. Bøgernes placering er stort set det samme, som jeg husker det, og i dagens anledning er der fundet både en gammel grå computer og en overheadprojektor frem. Jeg beslutter mig for at sige tak for nu og forlade skolen, men så ser jeg et stort luftfoto, der også hang netop dér på væggen, da jeg gik på skolen. Vestre Skole 2005/2006. Og helt glemt er jeg ikke, for jeg er stadig at finde på billedet.

Spirekoret sang skolens egen sang. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Spørgsmålet om en hal til Vestre Skole har været oppe at vende et par gange. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Eleverne på Vestre Skole havde lavet en "tidsrejse". Foto: Kristina V. Skjoldborg

Journalisten er at finde på dette billede. Foto: Kristina V. Skjoldborg