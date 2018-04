Tidsplan: Når de at få kunstgræs i Grindsted og Billund i år?

- Det er tæt på i den forstand, at rådgiverfirmaet nu skal udgive opgaven til dem, der skal lave banen, siger Søren Madsen, formand for Grindsted GIF Fodbold.

Virksomheden Orbicon er efter et udbud blevet valgt som rådgivende virksomhed, og dermed er spaden en smule tættere på at kunne blive sat i jorden, så drømmen om kunstgræsbaner kan blive realiseret.

Siden efteråret 2014 har seks millioner kroner været øremærket kunstgræsbaner i henholdsvis Grindsted og Billund. Billund Kommune og Ole Kirks Fond har hver doneret tre millioner kroner til banerne. De lokale fodboldklubber har siden forsøgt at rejse yderligere kapital, så de kunne få halvanden bane i stedet for blot en enkelt, men de planer er nu skrinlagt. Der bliver tale om én 11 mands-bane i Grindsted og en tilsvarende i Billund. Hen over vinteren har flere af de lokale klubber lejet sig ind på kunstgræsbanen ved Vandel Efterskole. Det har været en halvdyr fornøjelse, da Billund Kommune kun yder tilskud til leje af faciliteter inden for kommunegrænsen.

Muligt miljøproblem

Da banen i Billund skal placeres oven på et såkaldt drikkevandsindvendingsområde, kan der vente flere udfordringer. Da nedsivningen af regnvandet gennem en kunstgræsbane kan tilføre vandet for mange miljøskadelige stoffer, er det muligt, at vandet herfra skal ledes over som spildevand. Det er noget, som kan komme til at skubbe en tidsplan.

- Der står i oplægget til rådgiverne, at de skal undersøge, om den ene bane eventuelt kan laves før den anden, hvis der er et miljøproblem. Vi regner med, at det er en fordel at udbyde dem begge sammen, men hvis firmaet siger, at de uden en væsentlig større udgift godt kan begynde i Grindsted og så lave banen Billund senere, hvis der er et miljøproblem i Billund, kan det være, det er sådan, det skal gøres, konstaterer Søren Madsen.