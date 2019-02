Tidsmaskine for musik- og billedskoleelever

Unge elever har i et fælles projekt skabt et projekt, der sætter fokus på tid, tanker og musik.

Billund: 20 elever fra musikskolen og billedskolen mødtes forleden for at skabe Tidsmaskinen, der er en stor fantasifuld, fremtidsmaskine, man kan gå ind i, lukke porten og tage på tidsrejse i.

Tidsmaskinen er nemlig temaet for Billund Ungdoms- og Kulturskoles store Gallashow, som vises i Magion 7. april.

Tidsmaskinen er bygget ud fra idéer og tegninger af billedskoleelever, som er blevet omsat af teknisk serviceleder på Ungdoms- og Kulturskolen, Kasper Starup. Tidsmaskinen kan styres med et panel, så man kan åbne og lukke døren og bevæge stolen.

Tidsmaskinen er også et instrument, som man kan spille og komponere musik på, seks af musikskolens elever har i samarbejde med komponist Jeppe Just og musiklærer Jannie Flyvbjerg nemlig komponeret et otte minutter langt stykke musik på Tidsmaskinen; Crazy Space.