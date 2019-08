Tidligere udenrigsminister finder sange i Højskolesangbogen

Grindsted: Det er lykkedes at få tidligere udenrigsminister og nuværende regionspolitiker Villy Søvndal (SF) til Grindsted Festuge. Man kan fredag 30. august kl. 10 møde ham i teltet på Nørretorv. Det er åbent for alle, der har lyst til at være med til en lille times sang fra Højskolesangbogen. Villy Søvndal har fundet sangene, og han vil kæde dem sammen med fortællinger fra et langt politikerliv. Han medbringer også sin guitar og akkompagnerer sangene sammen med Steen Frøjk Søvndal på klaver og John Skou på kontrabas. /EXP