Tidligere cykelbutik røg på tvangsauktion - nu bliver den ny cafe i Grindsted

- Det bliver en café i gammel stil med industrielt look. Vi har lagt vægt på, at det skal være hyggeligt og med sjæl, et sted hvor folk samles og hygger og lytter til god jazz. Desuden har gæsterne mulighed for at sidde og arbejde med deres laptop eller hygge med spil, fortæller Frederikke Sommer.

Det er Frederikke Sommer og Allan Birk, der har knoklet i omkring 80 timer hver uge på ejendommen. Først blev lejligheden på første sal sat i stand og udlejet, og så kom turen til stueetagen, der er blevet forvandlet til Café Allfred til en hyggelig café, der uden at røbe for meget er holdt i en rustik stil, og caféen får også et koncept, som der ikke er set i Grindsted før.

Det har altid været parrets drøm, at de gerne ville være selvstændige, og den drøm får de lejlighed til at udleve nu.

- Vi kiggede på ejendommen, da den var blevet sat til salg. Men vi lagde det ned, da vi synes, at prisen var for høj. Så fik vi at vide, at ejendommen gik på tvangsauktion. Så var vi ikke i tvivl om, at vi ville byde på den, siger Frederikke Sommer.

Det har været en lang proces for parret at nå dertil, hvor de er kommet i dag.

- Kaffe og kage samt lækre is har manglet i Grindsted og hele menuen vil være tilgængelig til at tage med, tilføjer Allan Birk.

- Det bliver en café, hvor man kan købe kaffe i forskellige variationer, kage, is, salat, samt sandwich og nøje udvalgte øl og vin. Torsdag og fredag aften er der tapas på menuen. Og søndag bliver surprice med en anderledes brunch. Vores menu vil være dynamisk, det vil sige, at den vil veksle hele tiden med nye spændende ting, siger Frederikke Sommer, der sætter god smag og æstetik i højsædet.

Café Allfred bliver en café for alle, og der bliver plads til 49 gæster, og er vejret til det, bliver der også mulighed for udendørs servering ud mod Apoteker Torvet.

Kan bookes

Desuden kan man booke caféen til forskellige events, kundeaftner, mindekomsammen og den slags, og der vil også blive lavet andre forskellige arrangementer over året.

Der er desuden indrettet en shop in shop med forskellige lækre specialiteter til gavekurve eller selvforkælelse - blandt andet egen kaffe malet på kaffemøllen i butikken.

Parret er ikke meget for at røbe, hvordan de har fået indrettet caféen. Faktisk har det været så hemmeligt, at deres børn først lige har fået det at vide. Så kunderne må vente med at se, hvad Café Allfred indeholder til åbningen, der er torsdag den 8. august klokken 10. Der er reception onsdag den 7. august fra klokken 18-20 for venner, familie. samarbejdspartnere og netværk i øvrigt.

Café Allfred vil have åbent fra klokken 10 til 17.30 ugens første tre dage. Torsdag og fredag vil der være åbent til klokken 20.00. Lørdag er det fra klokken 10 til 16 og søndag fra klokken 10 til klokken 14.

- Beliggenheden er perfekt med parkeringspladser lige uden for døren, og vi glæder os helt vildt til at åbne og vise caféen frem, siger Frederikke Sommer.

Indtil videre er det planen, at de selv skal passe den nye café, men det er muligt, at de med tiden vil få brug for hjælp.