Ti gadeteatre giver kulør til børnekulturdage

Sidste år var der to gadeteatre til de internationale børnekulturdage i Billund. I år er der ti - plus det løse, der bliver skabt af børn og unge fra kulturskolen.

Billund: Teater er en udtryksform, alle kan forstå. I teater behøver man nemlig ikke nødvendigvis ord for at udtrykke sig, og det giver god mening til de internationale børnekulturdage i Billund, hvor ikke alle taler dansk.

Kulturkonsulent Sune Rasmussen glæder sig over, at det i år er lykkedes at tiltrække ti professionelle gadeteatre til Billund, hvor ét af dem, Wanted, er helt exceptionelt.

- Det er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Trekantområdets Festuge, så teatret efterfølgende også kan lave en forestilling i Vejle. Wanted er rigtig stor i opsætning, og det er ikke noget, som man lige ringer hjem, forklarer Sune Rasmussen. Teatret foregår på en stor vertikal scene, hvor akrobater bliver hejst højt op og vil blive badet i lys, røg og 3D-effekter.

Sidste år var der to gadeteatre på gaden til børnekulturdagene, men i år er der altså ti. Nogle tager opstilling på bestemte steder rundt i byen, mens andre er mobile og færdes midt i publikum.

- Der kommer for eksempel Den Store Familie, som kører rundt på store cykler og spiller en overdimensioneret familie på tur, fortæller Sune Rasmussen, der også fremhæver en meget stærk dame, der har for vane at løfte publikums humør - samtidig med, at hun løfter på dem rent fysisk.