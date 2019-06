33-årige Thomas Sørensen fra Skive er at finde i Grindsted Grundlovsdag - i en minibar til anlægsfesten, og han glæder sig, for det er altid hyggeligt.

- Jeg kan godt lide at møde mennesker og snakke, og baren er løftet op, så vi står i øjenhøjde med folk. Det er rart. På en måde betyder det, at man bliver taget mere seriøst, lyder det fra Thomas Sørensen.

- For folk har jo faktisk ikke godt af så store mængder, siger Thomas Sørensen, der har været med i minibaren i et års tid.

Det er konceptet, der kommer rullende ind til anlægsfesten grundlovsdag i Grindsted. Minibaren med sloganet "Småt er godt" betjenes af mennesker, der er mindre end gennemsnittet - dværge - og onsdag står Thomas Sørensen på 33 år for at forsyne festglade folk i Grindsted med kolde drikke - også de er i miniaturestørrelse.

Minibaren kommer Grundlovsdag til Grindsted. Den er fremstillet af Aarhus-virksomheden Tiny Office og specialbygget til at dværge kan arbejde i den. Formålet er at give mennesker med dværgvækst mulighed for livsindhold både socialt og jobmæssigt, da det ikke altid er nemt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet som dværg.

God indretning

Det er hændt, at der er faldet en smart bemærkning om hans dværgvækst i minibaren, men faktisk har det været yderst sjældent.

- Vi taler faktisk mest om selve konceptet, og folk vil gerne have informationer om det, så de måske kan bruge det til deres egen fest, siger Thomas Sørensen, der modtager et honorar for at stå i baren. Ellers arbejder han til daglig i Fakta, hvor han håber at komme i fleksjob.

- Det er vigtigt for mig at finde min plads på arbejdsmarkedet, siger Thomas Sørensen, der har prøvet en del i uddannelsessystemet, hvor han har taget diverse grundforløb og forsøgt at finde en læreplads som både kontorassistent og teknisk designer, men det lykkedes ikke. Han oplever, at folk er berøringsangste omkring hans højde - måske mest fordi de ikke helt ved, hvad den indebærer.

- Faktisk er det mest højden, den er galt med, men vi kan også have nogle bivirkninger i forhold til, at vi hurtigere bliver slidt ned og bliver hurtigere trætte, forklarer Thomas Sørensen, der i Fakta må kravle på en del skamler og stiger. Det behøver han ikke i minibaren, og det er rart, at alting er indrettet efter ham.

At der ikke er det store fokus på hans handicap i minibaren, er han også godt tilfreds med.

- Jeg står ved den, jeg er, men jeg er ikke så anderledes end alle andre, og jeg vil faktisk helst, at jeg ikke skal mindes om det igen og igen.