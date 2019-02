Tegnetalenter udstiller på lokalt galleri: - Nogle vil kunne lide det, man laver, andre vil ikke

Der er ikke et tema forbundet med udstillingen, da det har været vigtigt for tegnelæreren ikke at lægge bånd på tegnerne, men give dem frie hænder til at udfolde sig.

- Udstillingen skal give de unge en fornemmelse for at arbejde med en deadline, hvilket også udfordrer dem, forklarer talentholdets tegnelærer, Hans Ole Herbst, der er meget taknemmelig over, at galleriet i Billund vil udstille de unges værker.

Første udstilling af sin slags

Udstillingen er den første af sin slags, som eleverne tager del i, og flere af eleverne har aldrig udstillet før. Blandt andet Pernille Vesterdahl på 16 år fra Give.

- Nogle vil kunne lide det, man laver, andre vil ikke, og det synes jeg er lidt spændende. At tegne er en anden måde at udtrykke sig på, og der er ingen regler for, hvordan det skal gøres, siger Pernille Vesterdahl.

Nogle maler, nogle tegner i hånden, mens andre tegner på computeren eller har lavet voksfigurer. Shi Budhadee på 16 år fra Stenderup-Krogager tegner på computeren og har lavet en figur til udstillingen.

- Jeg synes, det er rart, at det, man laver, skal vises til andre i stedet for, at man tegner for sig selv, siger han.

Det er Anne Ester Hansen på 14 år fra Billund og Victoria Jakobsen på 15 år fra Grindsted enige i.

- Det er spændende at vise det, man har lavet frem for andre, siger Victoria Jakobsen, der er ved at tegne et portræt, som skal udstilles.

- Ja, og så er det interessant at se, hvem der vil komme se det, siger Anne Ester Hansen.

Udstillingen vil finde sted i Galleri Sam i Billund lørdag den 26. februar, 2. marts og 9. marts klokken 14.30 til 16.30.