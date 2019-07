Teglgårdshallen vil udvide med 240 kvadratmeter

- Vi ville egentlig gerne have, at det stod færdigt allerede sidste år, for det er noget, vi har arbejdet med gennem de seneste tre år. Det er ved at være lidt akut, for motionscentret mangler plads, og vi vil gerne have et større indgangsparti, siger Kent Vinbech.

- Vores indgangsparti er ni kvadratmeter, så når der kommer 400 personer, er det for lille. Vores ønske er at få bygget 240 kvadratmeter foran hallen, hvor der kan være indgangsparti, lounge, et mødelokale og et multirum, fortæller Kent Vinbech, der, som han selv formulerer det, er en af syv formænd i Teglgårdshallens bestyrelse.

Stenderup-Krogager: Teglgårdshallen i Stenderup-Krogager er ved at være for lille. Derfor er der planer om en udvidelse og en tilbygning.

Håbet er et loungeområde

Håbet er, at der ved indgangen kan blive lavet et loungeområde, som kan minde lidt om indgangspartiet i Magion i Grindsted. Her bliver centrets besøgende mødt af et caféområde, hvor det er muligt at slå sig ned i mere behagelige omgivelser, end hvis man var tvunget til at sidde på en hård træbænk i en hal.

- Desuden vil vi lave et multirum på 70 kvadratmeter, som skal bruges til lidt af hvert. I første omgang skal det bruges til vores motionscenter, som vi byggede i 2012, for det har allerede fået pladsmangel på grund af stor succes. Så alt spinning kommer ned i det nye multirum, siger Kent Vinbech og tilføjer, at et sådant multirum også vil kunne bruges til mange andre formål.

- E-sport bliver mere og mere in, og nogle steder er det blevet et fag i skolerne. Hvis Stenderup Skole på et tidspunkt skal have e-sport som fag, vil de få pladsmangel, og så har vi et rum, hvor vi kan tilbyde det, siger han.

En tilbygning på 240 kvadratmeter vil ikke tage nogle parkeringspladser foran hallen. Tværtimod er der i samme ombæring planer om etablering af flere parkeringspladser.