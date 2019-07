Teglgårdshallen håber på kommunens opbakning

Teglgårdshallen håber derfor, at Billund Kommune vil være med til at bidrage økonomisk til udvidelsen, og kommunen er derfor blevet ansøgt om et beløb på 1,5 millioner kroner. Det er en blandt mange ansøgninger, som politikerne i byrådet skal tage stilling til, når kommunens budget for 2020 i løbet af efteråret skal forhandles på plads.

Spytter selv i kassen

Når Billund Kommune har taget stilling til ansøgningen, vil en række forskellige fonde og lokale sponsorer blive spurgt, hvorvidt de er villige til at bidrage med lidt kroner til byggeriet, og desuden har Teglgårdshallen selv en pose penge liggende på kistebunden. Det er penge, som bestyrelsen er villig til at bruge på udvidelsen.

- Vi har en så god økonomi, at vi selv kan spytte noget i kassen. De første 800.000 kroner kan vi godt lægge selv, siger Kent Vinbech.

De mange ændringer i hallen har længe været på ønskesedlen, men et enkelt behov blev vurderet til ikke at kunne vente på, at hele projektet er klar til at blive realiseret.

- Vi er allerede i gang med at bygge et ekstra depot. Det skulle egentlig være en del af det samlede projekt, men det er der et akut behov for, lyder det fra Kent Vinbech.