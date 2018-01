Teenage-idoler i 60'ernes Grindsted

Historie

Med svømmende øjne, vuggende hofter og bløde knæ får 1960'ernes hotteste teenageidoler i Grindsted Forty-nine steps selv de mest hærdede pigehjerter til at smelte, og gruppen bliver på rekordtid genstand for sand tilbedelse og idoldyrkelse i Grindsted. Ved et julearrangement i Billund får byen for en enkelt aften tredoblet sit indbyggertal. Dèn aften optræder Forty-nine steps sammen med Sir Henry and his butlers med en purung Tommy Seebach på orgel for 3800 ellevilde og entusiastiske unge mennesker i Billund.

Med svømmende øjne, vuggende hofter og bløde knæ er gruppens medlemmer - alle i alderen 15-17 år - på rekordtid blevet genstand for både tilbedelse og idoldyrkelse i Grindsted. Forty-nine steps har taget byens unge med storm som et mega-populært boyband og fået selv de mest hærdede pigehjerter til at smelte. Endda før begrebet boyband var opfundet i musikkens verden.

En flok glade teenage-piger står på fortovet og pjanker i vinterkulden ved husets oplyste kælder-vinduer og lytter til den langhårede musik, der strømmer ud. Pigerne luner sig ved håbet om at få en snak med datidens hotteste teenageidoler i Grindsted - bandet Forty-nine steps , der har fuld gang i musikken i et øvelseslokale i kælderen.

Grindsted: Vi tager på et nostalgi-trip 50 år tilbage i tiden til skumringstimen en råkold vinteraften i december 1967 til en villa i midtbyen i Grindsted. Julen står for døren, blide snefnug drysser sit hvide slør over gader og stræder, og Hedens Domkirke kimer stemningsfyldt højtiden ind i det fjerne.

Povl Dissing, der ellers blev beskyldt for at skamfere folkekære sange som Giv Mig En Hest, Mor, kunne om nogen dele vandene og blev lovet tørre tæsk, når han var ude at spille. I en periode måtte han sågar medbringe egne bodyguards.

Året er 1967, der ellers skal gå over i historien som dèt år, hvor unge med blomster i håret, perlekæder og peace, love and flower power i bagagen krammer hinanden for en ny og kærlig verden og sætter 1960'erne på den anden ende.

På et tidspunkt fik pigtråds-drengene fast engagement i Tingparkens Ungdomsklub i Grindsted og formåede med deres smægtende musik og sceneoptræden at få hundredevis af unge mennesker fra hele egnen til at valfarte til klubben hver fredag aften. Ungdomsklubben blev betragtet som beat-musikkens lokale Mekka, et samlingssted hvor unge kunne lytte og danse til tidens musik og være sammen med jævnaldrende.

Også Arne Rebsdorf havde været med i front som forsanger men måtte tidligt forlade gruppen, da han flyttede med forældrene til Esbjerg. Hans meget lange hår faldt dengang bedsteborgerskabets pæne unge for brystet, og også Forty-nine steps måtte i en periode have en bodyguard med, når de gik på scenen. En tætbygget murersvend fra Grindsted, der kunne slå en proper næve.

Efterhånden havde Forty-nine steps lagt stilen om fra decideret pigtråd for fuld udblæsning til mere følelsesladet falset og blød soul. De var efterspurgt overalt i det jyske og optrådte ved koncerter med kendte sokkelhelte som Defenders, Hitmakers, Rocking Ghosts og drengene fra Skjern Those Gnags.

Forty-nine steps optrådte sammen med Sir Henry and his butlers med en ung Tommy Seebach på orgel for 3800 ellevilde og entusiastiske unge mennesker. Selv uden øl og spiritus blev det en ganske vidunderlig aften i Billund, der senere skulle blive talt mèget om i det vestjyske.

Ved et julearrangement i Billund havde Lego stillet en stor eksportlagerhal til rådighed. For en enkelt aften fik den lille by næsten tredoblet sit indbyggertal på 1400, da Ungdomsklubben inviterede klubber over hele Jylland og på Fyn til julebal i legeland i Billund.

Tune Lindbirk havde som kun 13-årig været med til at starte et pigtrådsorkester The Rams op i Fredericia, der senere blev kendt i trekantsområdet som The Early Birds. Da han i 1966 flyttede til Grindsted, begyndte rygter om hans færdigheder som guitarist snart at svirre, og inden længe var han med i Forty-nine steps.

I de lokale aviser fik Forty-nine steps dengang flotte ord med på vejen. Vejle Amts Folkeblad kaldte det en sensation, at en vestjysk popgruppe formåede at få publikum til at danse og lytte i stedet for det gængse skrigeri og larm. Vestkysten fulgte trop og karakteriserede deres sceneoptræden som "god og virkelig professionel ... er ikke før set af en jysk popgruppe."

Rejste fra Grindsted

Efter et par år for fuld udblæsning gik gruppen i efteråret 1967 i opløsning, da Torben Kirkegård og Hans Peter Andersen begge tog til hovedstaden for at læse videre på Københavns Universitet. De døde begge af sygdom for ikke så mange år siden.

De tre andre fortsatte karrieren under navnet The Pineapples med en trommeslager fra Vejle og slog igennem med fed rock og rhythm and blues, der fængede. De havde rigeligt at se til med mange engagementer men blev opløst i slutningen af 1968, da Tune Lindbirk forlod gruppen for at rejse til Aarhus.

Man kan måske godt forlade rocken, men rocken forlader aldrig dig ...

Det er netop Tune Lindbirk et godt eksempel på. Selv om han dengang solgte sine instrumenter for en slik, har han stadig en livslang og brændende passion for musikkens verden i behold.

For få måneder siden anskaffede han sig en spritny Fender Stratocaster, den ultimative elektriske guitar, der gennem tiderne er blevet brugt af verdens førende guitarister som Eric Clapton, Mark Knopfler, George Harrison og Jimi Hendrix.

Med Tunes egne ord: - så nu kan Eric Clapton gå hjem og lægge sig ...