Teater og musik smelter sammen i ny forestilling

I maj 2020 opfører Billund Kulturskole teaterkoncerten "Som et strejf af en dråbe" med sange af Kim Larsen- To hold fra Teaterskolen medvirker, et hold for 4.-6.-klasse elever og et hold fra 7. klasse og op.- Undervisningen foregår på tirsdage om eftermiddagen/aften i Billund Centret.- Undervisningen starter i uge 38, og lærer er Carina Hartmann Olsen.- Tilmelding på www.billundkultur.dk

Larsen fra nye vinkler

Det bliver primært Kulturskolens teaterskole, som tager nationalskjaldens værker under kærlig behandling. I den nye sæson bliver teaterkoncerten det tydelige mål for de unge teaterelevers arbejde, og tilmeldingen til projektet er allerede i gang. Teamleder for kreative fag, Eva Lillegaard Hansen, glæder sig meget til både processen og resultatet.

- Teaterkoncerten er et rigtigt spændende format. Genren giver utallige muligheder for at iscenesætte en bestemt komponist eller idé, og det er altid spændende at opleve en sangskriver fra en helt anden og overraskende vinkel, siger Eva Lillegaard Hansen, og fortsætter:

- Kim Larsen er selvfølgelig et meget nærliggende valg, men jeg er sikker på, at publikum vil få hans sange belyst fra helt nye sider, siger hun.

Undervisningen kommer til at foregå på to aldersopdelte hold, og senere vil et band med Kulturskolens musikelever skutte sig til. Kulturskolens leder, Per Weile Bak, ser forventningsfuldt frem til at opleve resultatet til maj.

- Det bliver utrolig spændende at se dette nye projekt udfolde sig, siger han.