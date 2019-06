Teater i fri luft ved Karensminde

Grindsted: I år opfører Grindsted Amatørscene et friluftsspil på Museumscenter Karensminde. Forestillingen spilles primært af børn - måske suppleret af enkelte barnlige sjæle. Det er en røverhistorie om Albert og en forestilling med sang, musik og komik baseret på Ole Lund Kierkegaards børnebogsklassiker "Albert".

Albert er landsbyens frygteligste dreng, og når han er sammen med kammeraten Egon, bliver alting endnu værre. Især går det ud over skomageren og hans hønsehus. Det går så galt, at det er sikrest for Albert at sende sig selv som pakkepost til Afrika.

Det er Grindsted Amatørscene, Karensmindes Venner og Billund Kommunes Museer, der sammen inviterer til teater fredag 21. juni klokken 18.30, lørdag 22. juni klokken 14 og søndag 23. juni klokken 14.

Man kan købe billet på Grindsted Amatørscenes hjemmeside eller ved indgangen.