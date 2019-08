Taxaindehaver om kritik: Det er noget vrøvl

Hejnsvig: Det er ikke pæne ord, Starup Taxi har fået med på vejen fra byrådsmedlem Arne V. Thomsen efter en for ham træls episode, hvor han ikke kunne skaffe en taxa sammen med et større selskab.

Indehaver Inge Christiansen er dog uforstående overfor kritikken, som hun mener er skudt ved siden af. Ifølge hende er det fornuftigt at bestille kørsel allerede om dagen, hvis man ved, at en større flok som denne skal hentes samtidig.

- Man kan ikke bare lige få transport til 10 personer om natten, så jeg synes, det er meget letsindigt af dem, siger hun og uddyber.

- Selv hvis jeg havde haft en buschauffør, som kunne stå op midt om natten og tage på arbejde for den ene tur, så kræver loven, at han får løn for fire timer, og det tror jeg ikke, folk vil betale, siger hun.

Hun tilbød dem i stedet enten en fire- eller syvpersoners taxa, men fik angiveligt ikke nogen tilbagemelding på det.

I forvejen var hun bekendt med Arne V. Thomsens kritik, men har først nu givet sit syn på sagen, da hun ikke mener, at præmissen for kritikken er korrekt.

- Det her har ikke spor at gøre med taxaloven, som han påstår. Jeg har altid kørt folk i blandt andet Ansager og tænker aldrig på, hvad der kan betale sig, så det er noget vrøvl, siger hun.