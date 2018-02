Tanja omdanner grisestald til hundepension

Billund: Spritnye og rummelige bokse, alle med egen løbegård, masser af daglig kontakt og desuden et stort, hegnet område til fri leg. Det er hvad hundeejere får til deres hunde, hvis de vælger Rønhoffs Hundepension og Træningscenter til at passe på deres firebenede venner under ferien.

Stedet, der netop er åbnet, er indrettet i og omkring en gammel grisestald på Brunbjergvej 1 ved Billund. Men det er kun ydermurene, der er tilbage af det originale. Alt andet er nyt og topmoderne.

- Jeg kunne have indrettet pensionen med 20 dobbeltbokse og plads til 40 hunde i et og samme rum, men det har jeg bevidst valgt fra. For det er vigtigt for mig, at opholdet bliver så roligt og stressfrit som muligt for hundene, når de er inde. Derfor er der placeret henholdsvis 11 og 9 dobbeltbokse i to forskellige, lyddæmpede fløje. Til gengæld garanterer jeg, at de dagligt får lov til at brænde krudtet af ude i hegningen, forklarer Tanja Rønhoff, der står bag stedet.