Tandplejens undersøgelsesklinikker lever ikke op til sikkerhedskrav

Tidsplanen

Børneudvalget har netop sendt et forslag til en ny strategi i høring ved tandplejens medarbejderudvalg. Strategien stiller forslag om en centralisering af tandplejen i Grindsted. Et alternativt forslag går på også at oprette en tandbøljeklinik i Billund for at udnytte tandplejens lokaler på Billundskolen.



I februar skal politikerne selv tage stilling til, om man vil gå videre med strategien. I så fald man skal først til at undersøge økonomien ved strategien, da den kræver, at centralklinikken i Grindsted bliver udvidet.