Tandplejen vil have forældrene med til hver besøg

Sagen kort

De 15-årige i Billund Kommune er dem, som blandt jævnaldrene har dårligst tandsundhed i landet, viser en analyse. Det er nemlig i Billund Kommune, at flest 15-årige har prøvet at have en hul. Det er Billund Kommune, som selv har foretaget analysen. Det er sket, forud for at man vil prøve at forbedre tandsundheden. Det er det, den nye strategi skal råde bod på.



Strategien er på børneudvalgets dagsorden onsdag den 23. januar. Her forventes det, at strategien sendes i høring i tandplejens medarbejderudvalg.