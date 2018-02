Tamiler mindedes prins Henrik

Grindsted: Medlemmer af Den Tamilske Hjemstavnsforening var fredag aften samlet for at vise sympati for kongehuset og for at mindes afdøde prins Henrik.

Mindehøjtideligheden begyndte med et minuts stilhed i respekt for prins Henrik. Herefter var der taler af bl.a. bestyrelsesmedlem Ratch.

Tamilerne lagde derefter blomster og tændte stearinlys for at vise deres respekt for prinsen og kongehuset.