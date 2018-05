Syv kom til spørgetid på rådhuset

Billund kommune: Syv borgere indfandt sig torsdag eftermiddag for at benytte sig af den nye åbne spørgetid, hvor man kan få en snak med en af de fem udvalgsformænd. Det var som sidste gang borgmester Ib Kristensen (V) og Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget, der var rift om. De to havde nok at se til i den afsatte time, mens de øvrige, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget, Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget, og Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget, heller ikke denne gang fik nogen gæster.

Med syv borgere på besøg er antallet mere end tredoblet. Sidste gang kom der kun to.

Borgmester Ib Kristensen er ikke sen til at kalde initiativet en succes.

- Så mange er jo det samme som vi før havde på et helt år i spørgetiden efter byrådsmøderne. Syv er et meget tilfredsstillende antal, og jeg synes helt klart, at tiltaget er en succes, siger Ib Kristensen.

Den åbne spørgetid blev ellers ivrigt diskuteret i byrådet, inden den blev besluttet. Et flertal på 21 stemte sagen igennem, mens Radikale Venstre og Borgerlisten stemte imod.

- Det har vist sig, at være fint, at folk kan komme og snakke om løst og fast og få stillet nogle spørgsmål eller give et godt råd. Jeg mener helt klart, at vi skal fortsætte. Kommer vi til at sidde flere gange uden en eneste borger på besøg, så skal vi nok tage beslutningen op igen, siger Ib Kristensen.