Syv gæster på Vorbasse Marked taget med hash og kokain til eget brug

To voldssager og syv bøder for at have euforiserende stoffer samt et par spritbilister har holdt politiet beskæftiget i weekenden.

Vorbasse: Politiet har i løbet af weekenden haft syv sager om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Det drejer sig i alle tilfælde om hash og kokain. - Der er tale om mindre mængder til eget forbrug, oplyser politikommissær Brian Christiansen, Sydøstjyllands Politi. Politiet har flere gange måttet troppe op på markedspladsen og har uddelt syv bøder for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Den slags bøder uddeles som regel til folk, der optræder aggressivt og vil slås - for eksempel med dørmænd eller andre gæster.

To voldssager To af gæsterne på Vorbasse Marked slipper formentlig ikke med bøder. De har været blandet ind i voldssager, som politiet efterforsker nu. Den ene sag drejer sig om to unge kvinder på 18 og 22 år fra Kibæk, der fredag aften klokken 20 kom op at slås. Den 22-årige har angiveligt taget kvælertag på og bidt den 18-årige. I den anden sag er to 45-årige mænd fra Brande hovedpersoner. Den ene har anmeldt den anden for at slå med knytnæve - dog uden at offeret kom alvorligt til skade. Den episode fandt sted lørdag klokken 18. Begge sager efterforskes.

Spritbilister Politiet har i forbindelse med Vorbasse Marked har også mødt flere, som ikke var helt appelsinfri, da de sad bag rattet. Søndag klokken 12.35 stoppede en patrulje en 49-årig kvinde fra Havndrup, da hun kom kørende på Skødebjergvej i en varebil med en campingvogn spændt efter. Rutinemæssigt bad betjentene kvinden blæse i alkometeret, og det viste sig, at hendes promille var over det tilladte. Lørdag nat klokken 02.20 kørte en 19-årig kvinde fra Tørring i grøften på Fittingvej ud for nummer 7. Hun var uvist af hvilken grund kommet over i den venstre side af vejen og kørte i grøften i højre side, da hun ville rette bilen op. Politiet kom til og kunne konstatere, at den unge bilist havde drukket for meget til at måtte køre bil. Begge disse bilister bliver nu sigtet for spirituskørsel.