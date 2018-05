Syng med Vokalias

Den 4. maj synger koret Vokalias på Torvet, men der er også mulighed for at synge med.

Grindsted: Som en del af højtideligholdelsen af den 4. maj er der mulighed for såvel oplevelse som deltagelse i begge ender af bymidten i Grindsted.

Der sker noget på Apotekertorvet, i Grindsted Kirke og på kirkegården i den østlige ende, men også på Torvet vil der være aktiviteter og gode oplevelser.

Klokken 19.00 og klokken 20.30 vil der være musikalsk underholdning og fællessang. Det lokale kor, "Vokalias", under ledelse af Stig Møller har allieret sig med et venskabskor fra Struer, "Side by Side", under ledelse af Sisse Skovbakke. Nogen vil nikke genkendende til hende som tidligere ansat ved Grindsted Musikskole, hvor hun i 10 år var dirigent for voksenkoret, der senere blev til Vokalias.

De to kor og kolleger forbereder i øjeblikket en fælles koncerttur til Sydslesvig, nærmere bestemt Tønning, hvor de skal besøge den lokale afdeling af det danske mindretal SSF - Sydslevigsk Forening.

Korenes fælles aften med SSF i Tønning får et helt særligt tilsnit, idet man får besøg af formanden for regeringens Sydslesvig-udvalg, er folketingsmedlem Anne Matthiesen (V) fra Krogager. Til den lokale del af historien hører også, at Anni Matthiesen i en årrække var sekretær for blandt andet musikskolen, og derigennem er godt kendt med begge dirigenter.

Korene benytter koncerten fredag som en slags generalprøve på en del af musikken til turen, idet rejsen foregår i kristi himmelsfarts-dagene i næste uge. I programmet indgår der mulighed for at alle tilhørere kan være med til blandt andet klassikerne "Den blå anemone" og "En lærke letted" samt enkelte andre af mere rytmisk tilsnit.