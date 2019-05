Sygehusets støtteforening overlever med Ivar Nørlund som formand

Ivar Nørlund er ny formand for støtteforeningen for sygehuset i Grindsted, der overlevede efter en ekstraordinære generalforsamling.

Grindsted: Sygehuset i Grindsted vil fortsat have en støtteforening.

Støtteforeningen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted, som den hedder, var ellers i fare for at lukke, da man manglede bestyrelsesmedlemmer og en ny formand.

Begge dele er nu fundet, og formanden bliver Ivar Nørlund fra Grindsted, tidligere byrådsmedlem og nuværende formand for Venstre i Billund Kommune.

- Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis foreningen skulle nedlægges. Man skal selvfølgelig ikke holde liv i noget, hvis der ikke er brug for det, men jeg synes godt, jeg lige kunne give det en chance, siger Ivar Nørlund.

Han mener, at foreningens arbejde hjælper byen.

- Jeg tror faktisk, det er godt at have sådan en støtteforening. Det er vigtig, at vi har et lokalt sygehus i området, selvom det er en afdeling af Esbjerg. Det er vigtig, at man kan blive behandlet på de store sygehuse, og så komme tilbage og få efterbehandling her i Grindsted. Det gør det nemmere for os her lokalt, og det skal vi bakke op om. Vi har også en fantastisk skadeklinik og friklinik, og det er også værd at bevare, siger Ivar Nørlund.

- Der er mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde på sygehuset, og de fortjener også et skulderklap, tilføjer den nye formand.