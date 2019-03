Sygehus: Der skal bestilles tid til prøvetagning

Billund/Grindsted: Patienter på Sydvestjysk Sygehus skal bestille tid i forvejen, når de skal skal have taget blodprøver eller hjertediagram, EKG, i Grindsted. Det gælder fra 18. marts.

På Sydvestjysk Sygehus har patienterne indtil nu kunnet møde op til blodprøvetagning i åbningstiden, trække et nummer og komme til, når det blev deres tur, men i fremtiden skal alle bestille en tid i forvejen.

- Vi beder vores patienter bestille tid i forvejen, fordi vi ønsker at give dem så lidt ventetid som muligt, ligesom det skal gøre det lettere at planlægge de ambulante forløb, så vores patienter kan nå alle deres aftaler - både til blodprøvetagning og i ambulatoriet efterfølgende. På den måde understøtter vi det gode, det nære og det sammenhængende patientforløb, der giver vores patienter behandling samme dag under samme tag. Vi håber, vores patienter tager godt imod ændringen, siger lægelig direktør, Anna-Marie Bloch Münster.