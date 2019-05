Sygdomsramte familier fik et afbræk fra hverdagen, da de var inviteret til minifestival i Billund Lufthavn

Det er ikke første gang at Sun-Air støtter KidsAid. I forbindelse med et gallashow i London har Sun-Air sendt med familier af sted.

- Det betyder rigtig meget for os, at vi kan være med til at give unikke oplevelser og skabe en masse glæde hos børn, både det syge barn, men også søskende, sagde Kristoffer Sundberg efterfølgende.

Omkring klokken 14 ankom et fly fra Roskilde med Sun-Airs direktør, Kristoffer Sundberg, som kaptajn. Om bord var flere familier samt Felix Smith, og da de var landet sikkert på jorden, bød Kristoffer og Felix alle velkomne til dagens arrangement.

KidsAid er en organisation, hvis formål er at skabe oplevelser for syge og sårbare børn og unge i Danmark, og arrangementet i Billund er den største af sin slags, organisationen indtil videre har stået bag. Både den tidligere racerkører Tom Kristensen, sangeren Christopher, Flying Superkids og tv-værten Felix Smith kom forbi, men der var også store lufthavnsmaskiner, politibiler og flyvemaskiner at se både ude- og indefra.

Afbræk fra sygehus

Én af de familier, der havde taget turen til Billund, var familien Kempel fra Kølkær ved Herning.

- Jeg glæder mig rigtig meget, sagde storebror Liam på 9 år og lillesøster My på 7 år var enig. Særlig sangeren Christopher, der skulle afslutte arrangementet, lod til at være et af højdepunkterne.

For moren til Liam og My, Josephine Kempel, havde dagen en særlig betydning. Foruden de to børn, var lillebror Nord også med i barnevognen. Alle tre børn lider af en immundefekt.

- Kontrolbesøg på sygehuset er en stor del af deres hverdag, så det betyder utrolig meget at komme med til dette arrangement, sagde Josephine og forklarede at sygdommen blandt andet gør, at Liam ikke vokser lige så meget som sine jævnaldrende.

- Så er det dejligt at komme af sted til et arrangement som dette og føle sig speciel på den gode måde.