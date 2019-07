Grindsted: Forbipasserende har sikkert lagt mærke til, at der er kommet et stort banner op på væggen på Chr. Lundsgaardsvej 39, der fortæller, at lokalerne er til leje.

Det skyldes, at Morten Jacobsen, der siden marts 2018 har drevet Jacobsen Multiservice fra lokalerne, er blevet sygemeldt.

- Der er stilstand i firmaet lige nu, hvor jeg er sygemeldt. Måske vælger jeg at flytte firmaet hjem. Det er lidt usikkert. Derfor har jeg aftalt med Tage Oehlenschlæger, der ejer bygningen, at han sætter den til leje. Der kan godt gå noget tid, inden der sker noget, siger Morten Jacobsen.

Han startede Jacobsen Multiservice i Grindsted den 31. juli 2017, hvor han i den første tid var lejet ind til forskellige opgaver. I marts 2018 rykkede han firmaet fra hjemmet og ind på Chr. Lundsgaardsvej.