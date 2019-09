Svineri fik Billund IF til at gå på Facebook: Så tog de unge selv skraldet

Søndag mødte Billund IF Fodbold op til et større svineri efter unge havde holdt fest ved kunstgræsbanen.

Billund: Søndag morgen skulle der på kunstgræsbanen i Billund gøres klar til dagens storkamp klokken 12. En klargøring, der var lige ved at ende med oprydning fra en 'abefest'.

Der flød nemlig med flasker, øldåser, kortspil og plastikkrus i skuret ved kunstgræsbanen, og der var tydelige spor på banen efter, at der var nogen, der havde moret sig med at køre rundt på en knallert eller scooter.

Det var ikke første gang, at foreningen Billund IF Fodbold mødte op til resterne fra en festlig aften. Derfor gik et medlem til tasterne og slog et opslag op på Facebook med billeder af rodet.

- Det var dråben for os. Nu har skuret været færdig siden sommerferien, og det er femte eller sjette gang, vi oplever sådan et rod, siger formanden for Billund IF Fodbold, Lars Thomsen.