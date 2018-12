Svineavlere blev hårdest ramt af sommerens tørke

Dertil har det været en ekstraudgift for landmændene at skulle vande så meget.

Vandingsmulighederne har været afgørende ifølge Jesper Kjelde, der kan konstatere, at der over sommeren har været en vandmangel på over 350 millimeter.

Juli 2018 blev den mest solrige måned, som DMI har målt. Målingerne af soltimer går tilbage til 1920. Danmark havde i alt 339 soltimer på landsplan i juli. Rekorden fra 2006 lød på 321 timer. Det svarer til, at vi har fået hele 10 timer og 56 minutters sol om dagen. Normalen for hele juli er 196 timer eller 6 timer og 19 minutters sol om dagen. Udover solrekorden blev måneden også den 4. tørreste og 4. varmeste af slagsen. Sommervejret begyndte dog allerede i maj med høj sol. Kilde: DMI

Ved godt mod

Svineavlerne er umiddelbart hårdest ramt af tørken.

- De har ikke kunnet høste den avl, som de havde budgetteret med, så de mangler korn at fodre med og skal ud at købe det. Prisen på korn er dog steget, og noteringen på svinekød har været meget lav, siger Jesper Kjelde.

Det betyder, at svineproducenterne i øjeblikket må skrue på de knapper, de kan:

- Nogle skruer på produktionen, andre har måske penge fra tidligere år eller må låne, siger Jesper Kjelde, der har svært ved at vurdere om sommerens varme vejr vil få yderligere konsekvenser for landmændene.

- Branchen havde generelt et godt år i 2017, hvor vejrsituationen var stik modsat end i 2018, og jeg synes, landmændene tackler den store forskel flot. De har klaret det rigtig flot på det mentale plan og er ved godt mod. De blev relativt tidligt færdige med arbejdet i marken, hvor de fik lavet et godt arbejde og har nu vinterperioden til at komme sig i, siger Jesper Kjelde.

Også for malkeproducenterne har muligheden for at vande været afgørende, og den nedbør, der kom i august har kompenseret for græsset. Så her har sommeren ikke på samme måde bidt sig fast. Det samme gælder kartoflerne, hvor stivelsesindholdet dog er lavere end normalt, og derfor er der også en mindre indtjening på kartoflerne.