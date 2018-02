Svigerdatters amme-problem affødte en god idé - nu sælger de brystskjold i hele landet

Grindsted: To iværksættere, Preben Seidenschnur fra Grindsted og John Hansen fra Aarhus, har opfundet et produkt, som kan hjælpe kvinder, når de skal i gang med at amme deres barn.

De har kaldt produktet iNurse, og det er i al sin enkelthed små brystskjold eller brystskaller, der er fremstillet af certificeret medicinsk godkendt plast, der er helt fri for ftalater og andre farlige stoffer.

De to iværksættere har udviklet produktet, der er patentanmeldt, i samarbejde med en kendt bandagist i Vejle. Skallerne placeres under BH'en imellem amningerne og ventilationshullerne i skallerne gør, at der kommer både ilt og luft til brystvorten, hvilket fremmer heling af sår og revner og forebygger brystbetændelse og svamp. Nederst på skallerne er der en række huller der gør, at brystmælk kan løbe fra brystet.

iNurse er blevet så stor en succes indtil videre, at det kan købes på 160 apoteker i Danmark, og den første eksportordre til Norge er lige landet.

Det var John Hansen, der fik idéen til iNurse for halvandet år siden, da hans svigerdatter skulle i gang med at amme barnebarnet.

- Min svigerdatters amning fungerede ikke. Min søn blev sendt på apoteket for at købe forskellige produkter til over 1000 kroner, men ingen af dem virkede. Så fik jeg idéen til et brystskjold, og jeg fik lavet en prototype, som Preben og jeg så har videreudviklet på, fortæller John Hansen.

iNurse skallerne er 100 procent fremstillet i Danmark. Skallerne bliver produceret i Randers og emballagen fremstilles i Vejle. Pakning og forsendelse sker fra lokalerne i Borgergade 23, som Preben Seidenschnur ejer. Det er også her, firmaet har lager.