Svært at sige nej: Nu beskæftiger JSP Anlæg fem medarbejdere

Da Johs Poulsen stiftede JSP Anlæg, var det udelukkende for at skaffe en indtægt til sig selv. Men tingene har grebet om sig, og i dag har han fem medarbejdere på lønningslisten.

- Jeg har svært ved det der ligge-ord, der hedder nej, når nogen ringer. Når man har oplevet en periode, hvor der ikke var så meget at lave, er det ikke rart at skulle sige nej til kunder, der ringer med en spændende opgave, lyder det med et grin fra Johs Poulsen.

Billund: Faktisk havde Johs Poulsen slet ikke regnet med, at han skulle stå med en virksomhed med fem ansatte. Men det er sådan, det er gået for hans anlægsvirksomhed, JSP Anlæg.

Sidste år var JSP Anlæg med i kampen om titlen som Årets Håndværker.På hjemmesiden www.anmeld-haandvaerker.dk er omkring 4500 håndværkere tilmeldt. Her kan deres kunder gå ind og give dem karakterer for deres arbejde. Når året er omme, går kampen ind for at blive Årets Håndværker.JSP Anlæg blev sidste år inviteret med til et stort award show, fordi virksomheden var blandt de seks bedste. Det blev dog ikke til en sejr.

- Jeg synes, der er for lidt grønt i mange af de ting, der bliver lavet i dag. Det ville være bedre med lidt variation. Der er jo ingen, der køber et hus for at lægge sten over det hele, siger han.

JSP Anlæg beskæftiger sig med alle former for anlægsarbejde. De har selvfølgelig grønne fingre, men omkring 80 procent af virksomhedens omsætning kommer fra belægningsarbejde. Det arbejde kan Johs Poulsen selvfølgelig godt lide, men han savner, at der indimellem er nogle, der tør satse lidt mere grønt.

Johs Poulsen havde aldrig troet, at han skulle ende med at have en virksomhed med fem medarbejdere. Men sådan er det gået. Foto: John Randeris

Skal behandle folk ordentligt

At det i løbet af de seneste år er gået, som det nu engang er, skyldes, at JSP Anlæg har fået et godt ry. For indehaveren er det da også vigtigt, at tingene bliver gjort ordentligt.

- Noget af det, vi selv føler er vores varemærke, er at vi laver et godt stykke arbejde og rydder op efter os. Kunden skal helst være tilfreds og føle, at det hele er flot. Jeg bliver irriteret, hvis jeg ser, at der er lavet noget sjusk, for det tager faktisk ikke meget længere tid at gøre det ordentligt, siger Johs Poulsen, der af samme grund føler sig forpligtet til at sørge for, at hans medarbejdere har det godt.

- Hvis man ikke behandler folk ordentligt, kommer de ikke igen. Når man har folk ansat, handler det også om at skabe et miljø, så de godt kan lide at komme på arbejde om morgenen, siger han.

Blandt medarbejderne har Johs Poulsen en praktikant, som - med chefens ord - er en person, der har været på vej ud på et skråplan.

- Han har gennem hele livet fået at vide, at han ikke duer til noget. Men alle duer til noget, hvis de bare lander på rette hylde, siger Johs Poulsen.