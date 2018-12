Susi Kristensen overtager EK Lakering: - Han spurgte, om jeg nu også kunne tage fat

Billund: Erik Knudsen føler, at tiden er kommet til at overdrage sit livsværk til den næste generation. Fra første januar bliver han og den tidligere lærling Susi Kristensen kompagnoner med det formål, at hun skal overtage virksomheden EK Lakering om to år.

- Hvis jeg også skal have noget ud af min pensionstilværelse, er det nu, jeg skal tænke på at overdrage, siger Erik Knudsen.

At Susi skulle overtage virksomheden, begyndte de allerede at tale om, da hun var lærling. Men efter hun blev udlært, gik der hele syv år, hvor Erik og Susi ikke talte sammen.

- Tiden gik bare, forklarer Erik.

I foråret 2018 ringede Susis mobil. Det var Erik, der spurgte, om hun ikke ville være med i et generationsskifte.

- Jeg skulle først lige tænke over det. Jeg var på det tidspunkt supervisor i rengøringsbranchen og var flyttet tilbage Esbjerg, hvor jeg kommer fra, fortæller Susi Kristensen, der altid havde haft en drøm om at blive selvstændig.

Hun tog derfor springet tilbage til autolakeringen og tilbage til Billund.

Hendes plan er nu at tage et skridt ad gangen i forhold til virksomheden.

- Jeg vil gerne have flere kunder fra industrien, men vi tager det stille og roligt, siger Susi.