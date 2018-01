Sure passagerer nægtede at forlade lufthavnen

Billund: Et aflyst fly fra Billund til Tuzla i Bosnien fik søndag temperamentet op at køre hos nogle af de passagerer, som dermed måtte vente længe på at komme med flyet.

- Der var nogle passagerer, som var ret utilfredse med, at deres fly til Tuzla var blevet aflyst. Det valgte de så at demonstrere ved at blive siddende i lufthavnen, som om der så ville komme et nyt fly. Men det ville altså have meget lange udsigter, fortæller lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.

Passagererne var kommet igennem security, da de fik besked om aflysningen, og derfor havde de ikke mulighed for at forlade lufthavnen på egen hånd. De var samtidig ikke tilfredse med den behandling, de fik fra Wizzair, som aflyste flyet, og det endte med, at politiet måtte tilkaldes for at få ro på situationen.

- Det var da noget usædvanligt, men stor tumult var der nu ikke. Vi fik dem eskorteret til et hotel, så de kunne komme hjem på et senere tidspunkt, siger Kjeld Zacho Jørgensen.