SuperBrugsen holder vinaften

Billund: Når SuperBrugsen den 2. maj afholder et vinarrangement, er det bestemt ikke første gang. Men for første gang bliver det med fokus på den rette vin til den rette mad.

- Jeg kommer til at gennemgå, hvordan man finder den rette vin som matcher maden, uanset om det er til brun sovs og kartofler eller stærkt asiatisk mad, fortæller Steven Nielsen, der er brugsuddeler og vil guide deltagerne igennem de forskellige vine, som alle er fra butikkens eget sortiment.

- Vin smager anderledes alt efter, hvad man drikker den til. En vin man husker som rigtig god, kan pludselig smage mindre godt, fordi man drikker den til noget mad, den ikke passer til.

Steven Nielsen ved, hvad han taler om, for han er også uddannet sommelier og har handlet med vin siden 1985.

Arrangementet varer fra klokken 18 til 21 og det koster 200 kroner at deltage. Foruden vinsmagningen vil der også blive serveret noget lækkert at spise fra delikatessen.

For at deltage skal man være medlem af SuperBrugsens vinklub, hvilket er gratis. Ved at tilmelde sig arrangementet oppe ved kassen, bliver man automatisk en del af vinklubben. Der er 50 pladser, og det er efter først til mølle princippet.