SuperBrugsen holder kundeaften

Billund: Tirsdag den 17. april inviterer SuperBrugsen i Billund indenfor til en kundeaften. En aften, hvor der bliver budt på både lidt at spise og drikke, men hvor hovedformålet er at spørge kunderne til råds.

- Vi vil simpelthen gerne høre fra vores kunder, hvad vi kan gøre bedre, fortæller uddeler Steven Stenner Nielsen, som også nævner, at det rent fysisk selvfølgelig ikke er muligt at ændre på alt, men at meget kan lade sig gøre, hvis det giver mening for kunderne og os selv.

Kundeundersøgelser er på ingen måde nyt for SuperBrugsen. Faktisk er det en årligt tilbagevendende begivenhed.

- Men vi plejer at lave den via e-mail og kun med medlemmerne. Det nye er, at vi denne gang vil give kunderne, også ikke-medlemmer, mulighed for at kigge os i øjnene, og fortælle os direkte hvad de mener, forklarer Steven Stenner Nielsen.