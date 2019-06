Super Brugsen landede et overskud på 541.000 kroner

Billund: Et overskud på 541.000 kroner efter skat. Det blev resultatet for Super Brugsen i Billund i det første hele kalenderår efter flytningen fra Butikstorvet til den nye placering på Vejlevej.

Øget kundestrøm

Uddeler Steven Stenner Nielsen er glad og tilfreds for resultatet. Han peger blandt andet på, at det er lykkedes at få endnu flere kunder end tidligere til at vælge Super Brugsen som deres foretrukne sted at handle.

- Vi har i løbet af 2018 lyttet til vores kunders ønsker og input og har afholdt både kundeaften og kundeundersøgelse. Inputtene er omsat til handlinger, og det kvitterer kunderne heldigvis for ved at handle mere. Det er den øgede kundestrøm, der giver os væksten, siger Steven Stenner Nielsen.

Det er dog ikke udelukkende kunderne, som i årets løb er blevet bedt om at komme med deres holdninger til tingenes tilstand. Også medarbejderne i brugsen er blevet spurgt om, hvad de synes om deres arbejdsplads, og her kan uddeleren med tilfredshed notere, at svarene er overvejende positive.

- Vi har i faktisk en af de højeste medarbejdertilfredshedsscorer i Coop, konstaterer Steven Stenner Nielsen.