Sundt kostkoncept er klar til nye hold

Det første hold har allerede været igennem et forløb med Sundfokus. Det er en simpel og sund livsstil, som ikke kun handler om, hvad vi spiser, men også om hvorfor vi spiser.

Billund: Lørdag den 19. maj sætter firmaet Sundfokus gang i et nyt forløb for folk, der ønsker at få en bedre livsstil og blive en bedre udgave af sig selv. Sundfokus begyndte først på året for første gang i Billund, og i de seneste 12 uger har i alt 17 personer været igennem et forløb. Nu er det tid til et nyt kuld. Deltagerne kan være overvægtige, som ønsker at tabe sig, men i lige så høj grad nogle, der bare ønsker at få en mere sund livsstil. - Det handler om ændringer af livsstil. Der er også nogle, som ikke kommer, fordi de gerne vil tabe sig, men fordi de gerne vil lære at spise sund og næringsrig mad. Så det henvender sig til alle, fortæller Mia Sørensen, som er kostvejleder og sportsernæringsekspert og driver virksomheden Sundfokus.

Mia Sørensen



Er kostvejleder og ernæringsekspert. Desuden uddannet såvel i biopat/naturopath i biologisk medicin ved Institut for Biologisk Medicin.



Har specialiseret sig i sportsernæring, anti-inflammatorisk kost, fordøjelses- og hudproblemer, astma/allergier og sensekost.



Lørdag den 19. maj klokken 12.30 er der opstart for et nyt hold. Det foregår i Billund Centret, og tilmelding kan ske til Mia Sørensen på mailadressen



48 år og en af landets bedste maratonløbere. Gift med Allan og mor til Mads på 17 og Mikkel på 19 år.

Også for sportsfolk Det er langt fra blot overvægtige, der deltager i Sundfokus' forløb. Nogle er endda inkarnerede og meget seriøse sportsfolk. - Der er f.eks. en, som løber i Klub-100 i maraton, hvilket vil sige, at hun snart har løbet 100 maratonløb. Så hun er bestemt ikke overvægtig. Hun vil bare passe på sin krop for at kunne træne og restituere rigtigt, fortæller Mia Sørensen. Af samme grund er det ikke nødvendigvis så vigtigt, hvad den enkelte person vejer. Om man har en sund og fornuftig livsstil, kommer an på meget mere end bare, hvilke cifre der står på badevægten. - Det handler også om den effekt, folk får i kroppen. Det kan være, de har haft ømme led i ankler eller knæ eller døjet med hovedpine og i stedet får mere energi og overskud. Man får meget energi ud af at spise god mad, siger Mia Sørensen, som kører lignende kurser i både Vejle og Tørring.