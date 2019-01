Billund/Hovborg: Hvad vil regeringen med sundheden? Hvilke patientrettigheder kommer der? Hvordan skal sundhedsfællesskaberne fungere? Disse og andre spørgsmål kommer statsminister Lars Løkke Rasmussen til Hovborg for at uddybe på onsdag den 30. januar.

Det er de lokale Venstreformænd i Vejen og Billund kommuner, der står for arrangementet, og Ivar Nørlund, formand i Billund, glæder sig:

- Her i Region Syddanmark er vi skeptiske overfor sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne. Jeg tror, at sundhedsreformen overordnet set vil være til gavn for patienterne, men vi er bekymrede for det folkevalgte led, der kommer til at mangle, hvis regionerne forsvinder. Det har vi ikke lagt skjul på, og jeg synes, det klæder en statsminister at komme ud og forklare sig, siger han.

Mødet med statsministeren finder sted i Aktivitetshuset på Lindevej, fordi der er god plads her. Arrangørerne venter nemlig stort fremmøde.

- Mødet er jo ikke kun for Venstrefolk. Det er for alle. Så alle er velkomne til at komme og høre Lars Løkke uddybe de tanker, han har med sundhedsreformen, og man kan selvfølgelig også stille spørgsmål, siger Ivar Nørlund.

Mødet begynder klokken 19.30 og slutter klokken 21. Det koster ikke noget at deltage.