Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lægger torsdag vejen forbi Grindsted for at høre mere om de sundhedsmæssige aspekter i forureningssagen.

Et nyt kapitalen blev skrevet i sagen om forureningen fra Grindstedværket, da det kom frem i forrige uge, at undersøgelser har vist, at der er fundet giftige dampe i en del af kloaknettet over forureningsfanen. Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby og folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) mødes derfor torsdag den 13. december i Grindsted med borgmester Ib Kristensen (V) og formand for Region Syddanmarks miljøudvalg Jørn Lehmann Petersen (S).

- Forureningen har længe skabt usikkerhed i området om, hvad det kan have af sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor har jeg også fulgt sagen tæt, og det er vigtig for mig at komme til Grindsted, nu sagen bliver aktuel igen, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forud for besøget via en pressemeddelelse.