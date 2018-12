Sundhedsminister er klar til at hjælpe i tilfælde af sygdomsproblemer i Grindsted

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby var torsdag i Grindsted sammen med MF'er Anni Mathiesen (V) for at få en orientering om Grindsted-forureningen fra borgmester Ib Kristensen (V) og en række repræsentanter fra Region Syddanmark. Foto: Martin Ravn

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby var torsdag i Grindsted for at høre om forureningssagen. Hvis det viser sig, at byens borgere har større risiko for at blive syg, er ministeren klar på at gå ind i sagen.

Grindsted: Skulle det mod forventning vise sig, at der er en forhøjet risiko for at få alvorlige sygdomme ved at bo i Grindsted, er sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) klar til at bidrage til en løsning. Sådan lød det fra ministeren selv, da hun torsdag middag var i Grindsted for se byens forurenede å og høre mere om forureningen. Ministeren blev af både borgmester Ib Kristensen (V) og repræsentanter fra Region Syddanmark orienteret om forureningen samt de nyeste undersøgelser på området.

Afventer svar først Det var især den igangværende registerundersøgelse af, om der er forhøjet risiko for at blive syg i Grindsted, som ministeren spurgte ind til. Hun ville blandt andet vide, om borgerne kan være betrygget ved, at undersøgelsen tager højde for alle relevante sygdomme, hvilket repræsentanterne fra Region Syddanmark kunne bekræfte, at den gør. Ellen Trane Nørby vil dog afvente resultaterne fra først registerundersøgelsen og en eventuel senere sundhedsundersøgelse, før hun vil sige mere om en statslig involvering på det sundhedsmæssige aspekt af forureningen. - Jeg vil ikke foregribe, hvad der kan komme til at ske. Det skaber ikke tryghed, og det er vigtig for os at få viden først. Det er vi nødt til. Men hvis der viser sig at være en begrundet mistanke, er vi klar til at lægge en konkret plan sammen med regionen og kommunen for håndteringen af det, lød det fra Ellen Thrane Nørby. Hun tilføjede, at staten for eksempel har tidligere lavet en pulje til asbestramte aalborgensiske eternitarbejdere.

Borgmester: Vigtig med oprydning Selvom en eventuel oprydning af forureningen ikke er under sundhedsministeren, udnyttede borgmester Ib Kristensen besøget til endnu engang at efterspørge hjælp fra Folketinget til en oprydning. - Der er behov for, at der sker noget, også selvom det ikke er os, der står her, som får glæde af det, fordi det kan tage de resterende stof 50 år at sive gennem undergrunden, sagde Ib Kristensen.

