Sundhedsguru Chris MacDonald til Billund-borgerne: - Jeres vigtigste kropsdel vejer kun 400 gram

Foredragsholder Chris MacDonald talte onsdag aften omkring sundhed for et fyldt Magion.

- Folk er ikke født med et naturligt instinkt til at ville motionere. Vi er født med et instinkt til at kunne lide sukker, fortalte Chris MacDonald.

I et inspirerende oplæg krydret med humor og personlige anekdoter fortalte den landskendte sundhedsguru i næsten en time til de godt 1500 gæster omkring sundhed med udgangspunkt i især to spørgsmål: Hvorfor er motion så svært, og hvad kan man gøre ved det.

I skal ikke være bange for at blive smidt af hesten. For som I siger på dansk: Op på hesten igen

- Så når I går ind på en tankstation, er det kun 400 gram af jer, der er villig til at gå på kur, sagde Chris MacDonald og symboliserede frontallappen med en rytter, der forsøger at styre en hest.

Det er derfor vigtigt med motivation til at bekæmpe de dårlige vaner og instinkter, og det var her, Chris MacDonald bragte de 400 grams kropvægt på banen. Det er nemlig vægten på den såkaldte frontallap i hjernen, som er centrum for al højere tankevirksomhed.

Vigtig med sejre

Det sværeste at opfylde for at vinde kampen er to ting ifølge Chris MacDonald: Optimisme og succeser.

For at kunne bevare optimismen er det vigtigt med folk omkring sig, der kan give opbakning, lød det fra Chris MacDonald, så også gerne ser, at vi generelt bliver bedre til at støtte hinanden:

- Hjælp hinanden. Hvis du møder en på en løbetur, så husk at give en opmuntring.

Til slut er de små succeser vigtige. Hvis man ikke oplever, at træningen virker, ender man med at føle skam, skyld og skuffelser, og så ryger motivationen igen.

- Det er fint at sætte sig et drømmemål, men det vigtigste er sejre. Så når man har sat sig et drømmemål, skal man hurtigt parkere det og fokusere på dagen i dag og i morgen, fortalte Chris MacDonald, som også havde en sidste opmuntring med:

- Bare det, at I er her i aften, er en succes.