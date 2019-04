Flere læger har ifølge Region Syddanmark tilkendegivet interesse for at blive knyttet til sådan et lægehus.

Intet konkret om sted

Der er endnu intet konkret om, hvor et nyt sundheds- og lægehus kan bygges i Grindsted, så projektet først forventes at kunne igangsættes i 2020 og være klar til indflytning sidst på året.

- Der er ikke noget konkret projekt endnu, men vi vil gerne holde alle muligheder åbne. Lægedækningen i Grindsted er udfordret, og vi tror, at bedre fysiske rammer vil gøre det lettere at rekruttere læger til byen. Vi ved jo, at mange yngre læger foretrækker at være et sted, hvor der er flere læger, siger Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Region Syddanmark har søgt om 14.696.000 kroner og forventer selv at skyde fem mio. kroner i projektet, som skal godkendes endeligt i regionsrådet den 29. april.